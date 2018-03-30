Предпринявшие недружественные меры страны по «делу Скрипаля» получат ноты протеста – МИД РФ

В Министерстве иностранных дел РФ объявили, что послы тех стран, которые предприняли недружественные действия в отношении России по «делу Скрипаля», получат ноты протеста.

«30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России "в знак солидарности" с Великобританией из-за "дела Скрипалей"», - говорится в заявлении ведомства.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что позже будет объявлено об ответных мерах.

«Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны», - говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ сообщили о высылке американских дипломатов, среди которых 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. В ведомстве подчеркнули, что дипломаты обязаны покинуть РФ до 5 апреля. При этом здание генконсульства в Санкт-Петербурге предписано освободить не позднее 31 марта.