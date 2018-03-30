Украинский суд вызвал погибшего ополченца Гиви

В Днепропетровской области вызвали на судебное заседание ныне покойного командира батальона ополчения Донецкой Народной Республики Михаила Толстых, известного по позывному Гиви.

Судебная повестка опубликована 30 марта в официальной правительственной газете «Урядовий кур'єр». В тексте повестки перечислены все статьи Уголовного кодекса, в которых обвиняется вызываемый командир, среди которых террористический акт и незаконное лишение свободы. Заседание назначено на 5 апреля.

Напомним, Михаил Толстых, более известный как Гиви, был командиром батальона «Сомали» и полковником армии ДНР. Гиви — Герой Донецкой Народной Республики, получивший известность в ходе боев за Иловайск.