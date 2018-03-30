В Москве проходит прощание с актером Олегом Анофриевым
Олегу Анофриеву было 87 лет. Похоронят актера, как он завещал сам, на Аксиньевском кладбище в Подмосковье.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В эти минуты в Москве прощаются с известным российским актером и исполнителем песен Олегом Анофриевым. Близкие, коллеги и поклонники приносят цветы в Центральную клиническую больницу, где проходит панихида.
В фильмографии актера больше 60 ролей. Анофриев играл не только в кино, но также работал в нескольких столичных театрах. Он написал свыше 50 песен, романсов и мелодий, однако больше всего актер известен своим голосом. Песни «Бременских музыкантов» и главная колыбельная песня страны знакомы многим.
Олегу Анофриеву было 87 лет. Похоронят актера, как он завещал сам, на Аксиньинском кладбище в Подмосковье.
Ранее семья Олега Анофриева назвала причину смерти артиста.