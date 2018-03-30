Более 30 тысяч боевиков и членов их семей покинули четыре населенных пункта в Сирии

Лидеры незаконных формирований согласились вывести своих боевиков и членов их семей из Думы в Восточной Гуте. Также за два дня, 22 и 23 марта, боевики вместе со своими семьями покинули сирийский город Хараста-эль-Басаль. Из данного населенного пункта вышли почти 2 тысячи боевиков и более 3-ех тысяч членов их семей, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил России.

Покидая населенные пункты, участники незаконных формирований добровольно разминируют здания, предоставляют карты заминированных зон и подземных тоннелей, по которым они передвигались. За последние 4 дня российские военнослужащие изъяли у боевиков 56 поясов шахидов и 357 ручных гранат.

В целом, более 30 тысяч боевиков вместе со своими семьями покинули четыре населенных пункта в Сирии, начиная с 24 марта.

Между тем, напомним, ранее жители разрушенных сирийских населенных пунктов начали возвращаться обратно. В сирийских провинциях налаживается мирная жизнь, а население благодарит Россию за возможность вернуться в покинутые дома.