Утро вечера мудренее – Песков в ответ на вопрос о высылке европейских дипломатов
Ранее посол РФ в США прокомментировал высылку 60 российских дипломатов, а также закрытие консульства в Сиэтле. По его словам, Россия ответит на дипломатический демарш США, но спровоцировать себя на эмоциональный срыв не позволит.
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российская сторона не стала объявлять об ответных мерах по отношению к европейским дипломатам вместе с аналогичными мерами в отношении США.
«Утро вечера мудренее», - сообщил Песков.
В четверг, 29 марта, российские власти объявили о высылке 60 американских дипломатов, а также о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Такие меры были приняты как ответ на решение американских властей о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства России в Сиэтле.
Как отметили в МИД РФ, Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве, а также двух работников консульства в Екатеринбурге.