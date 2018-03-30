Утро вечера мудренее – Песков в ответ на вопрос о высылке европейских дипломатов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российская сторона не стала объявлять об ответных мерах по отношению к европейским дипломатам вместе с аналогичными мерами в отношении США.

«Утро вечера мудренее», - сообщил Песков.

В четверг, 29 марта, российские власти объявили о высылке 60 американских дипломатов, а также о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Такие меры были приняты как ответ на решение американских властей о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства России в Сиэтле.

Как отметили в МИД РФ, Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве, а также двух работников консульства в Екатеринбурге.