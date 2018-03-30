Шаманов назвал безответственным призыв Трампа к гонке вооружений

Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что усилия России направлены на организацию переговорного процесса при участии ряда крупных государств, а не на гонку вооружений.

Он также подчеркнул, что заявление президента США Дональда Трампа о готовности к гонке вооружений с российской стороной является безответственным, поскольку, по словам Шаманова, в такой гонке никто не сможет победить.

«Все усилия, которые предпринимаются Владимиром Владимировичем (Путиным – прим. ред.) и нашей страной, направлены не на гонку вооружений, а на организацию вменяемого переговорного процесса. И не в формате один на один, а с участием Китая, Индии и ряда других крупных государств. Вместо этого пытаются организовать междусобойчик с корейцами. С корейцами не могут разобраться и пытаются нас запугивать. Никто в гонке вооружений не выиграет», - рассказал он.

Шаманов при этом отметил, что советники Трампа «не очень вменяемые и затевают не очень хорошую игру».

«Цивилизация накопила как минимум шесть запасов только ядерного оружия, чтобы себя уничтожить. В этой гонке вооружений никто не выиграет. И советники не очень вменяемые в окружении Трампа, которые меняются как перчатки, затевают не очень хорошую игру», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным заявил, что в случае, если российская сторона захочет устроить гонку вооружений, то это можно будет сделать.