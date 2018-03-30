В легендарном романе Льва Толстого обнаружена ошибка

Израильтянка Керен Свораи обнаружила несоответствие в возрасте персонажа в романе Льва Толстого «Анна Каренина», сообщает «Newsru».

Так, в первой части романа Толстой говорит, что старшая сестра Кити Щербацкой - это Долли.

«Левин чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую», - пишет Толстой.

Между тем далее писатель указывает, что старшей среди сестер была Натали.

«В кружке самом близком к невесте были ее две сестры: Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы» .

Известно, что Керен обнаружила ошибку еще летом 2017 года, когда перечитывала «Анну Каренину».