Минздрав будет сообщать о предельных ценах на жизненно важные лекарства

Получить информацию о предельной цене на медикаменты из перечня жизненно важных лекарственных препаратов и пожаловаться на продавца, реализующего их по завышенным ценам, смогут граждане в будущем. Об этом сообщает информагентство RNS со ссылкой на министерство здравоохранения РФ.

«Разрабатывается алгоритм, который позволит потребителю получить информацию о предельной отпускной цене на приобретаемый лекарственный препарат в случае, если он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и направить в надзорный орган сообщение о нарушении при ее превышении», - приводит агентство выдержку из материалов Минздрава к итоговой коллегии за 2017 год.

В ведомстве напомнили, что уже запущено приложение для смартфонов «Проверка маркировки товаров», с помощью которого покупатель сможет лично убедиться в легальности приобретаемого препарата и направить жалобу в надзорный орган в случае выявления нелегального препарата. Скачать приложение можно в GooglePlay Market и АррStore.

В России с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2018 года проводится эксперимент по маркировке лекарств. Он направлен на защиту населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов и предоставление возможности проверки легальности лекарственных препаратов потребителями.

По данным Миндздрава, сейчас в информационной системе маркировки зарегистрированы 1618 участников из числа зарубежных и отечественных производителей, оптовые организации, аптечные сети и медицинские организации. В систему включено 186 лекарственных препаратов.