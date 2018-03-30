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Улучшение состояния Юлии Скрипаль ставит под сомнение версию Лондона – эксперт

Наталия Майорова
11:54 30.03.2018
Эксперт также предположил, что после выздоровления Юлия Скрипаль не сообщит никакой «радикально новой информации».
Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS.com / globallookpress

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил, что контакт с таким токсичным веществом, как «Новичок», должен вызывать гораздо серьезные последствия чем то, о чем известно в настоящее время по «делу Скрипаля».

По его словам, такое развитие событий ставит под сомнение исследование вещества.

«Конечно, это ставит вопросы относительно британской аргументации. Первый вопрос касается самого отравляющего вещества, потому что в столице понимают, что то, что называют «Новичком» - это достаточно токсичное вещество. Контакт с ним, как правило, должен вызывать гораздо более серьезные последствия. Это ставит вопрос об исследовании самого отравляющего вещества», - рассказал эксперт.

Вместе с тем Тимофеев предположил, что Юлия Скрипаль после выздоровления вряд ли сможет рассказать какую-либо радикально новую информацию. 

«Я не думаю, что Юлия Скрипаль даст какую-то радикально новую информацию. Скорее всего, это будет информация какого-то общего плана, которая на текущем этапе британцами будет использована для скорее для легитимации их позиции. Я не думаю, что сейчас будет какой-то прорыв», - подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления. Ее состояние улучшается и уже не оценивается как критическое. Юлия уже может принимать пищу и пить

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