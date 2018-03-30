Лед тронулся: волной от взрыва на реке Иртыш выбило окна в соседних домах

В городе Семей в Казахстане спасатели при взрыве льда на реке Иртыш не рассчитали мощность взрывчатки, в результате чего в близстоящих домах вылетели стекла, местами – с рамами.

В результате неудачной работы четыре многоэтажки нуждаются в капитальном ремонте.

Кроме того, приводить в порядок придется и порт Семея - взрыв на Иртыше был таким мощным, что одну из барж волною выбросило на причал. В результате, она раздавила грузовой кран и повредила подъемное оборудование.

В компании, которая проводила взрыв, сообщили, что вся работа проходила строго по инструкции, и почему произошли такие разрушения, в организации ответа не нашли.

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