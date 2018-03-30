Юлия Скрипаль уже может есть и пить — СМИ

Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления. Ее состояние улучшается и уже не оценивается как критическое. Юлия уже может принимать пищу и пить. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Между тем, состояние отца Юлии, Сергея Скрипаля, остается тяжелым и оценивается как стабильно критическое.

Напомним, отец и дочь Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4-го марта в английском городе Солсбери. По версии следствия, они были отравлены.