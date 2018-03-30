Отравление Скрипалей управляется из Вашингтона - Пол Крейг Робертс

Американский политический эксперт Пол Крейг Робертс сообщил, что инцидент с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля на самом деле управляется США, в связи с чем доказательства российской стороне не будут предоставлены никогда.

«Инцидент создан британцами и управляется Вашингтоном, поэтому доказательства никогда не будут представлены», - отметил он.

По словам Робертса, Лондон намерен представить западным странам Россию в качестве угрозы.

«Вообще все эти факты США или Лондону неинтересны, им важно представить западной публике Россию в качестве угрозы. Эта та роль, которая отведена Москве. И с этим русские ничего не смогут поделать», - рассказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась презентацией Великобритании о «причастности» РФ к отравлению Скрипалей.