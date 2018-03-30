ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове был возведен самовольно

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Сегодня возбуждено еще одно дело в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Она подозревается в преступлении по ч.3 ст.285 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове был построен самовольно и работал без разрешения на строительство, что и повлекло гибель посетителей. Начальник Инспекции строительного надзора могла, но не приняла мер по пресечению эксплуатации ТЦ, сообщается на сайте СК РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи, работающие по делу о пожаре, приступили к допросу чиновников.