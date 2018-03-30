Фугасные и танковые снаряды: в подмосковном Ногинске обнаружен склад с боеприпасами времен ВОВ

В подмосковном Ногинске был обнаружен целый склад с оружием времен Великой отечественной войны. Десятки пистолетов, винтовок, автоматов противотанковых ружей и даже авиационных пулеметов хранил у себя дома 37-летний житель города.

По его словам, он покупал все это у черных копателей и хотел создать музей, но не успел, поскольку полиция обнаружила его раньше.

Правоохранители уверены, что ни о каком коллекционировании речи не идет - большая часть образцов находится практически в идеальном состоянии и пригодна для стрельбы.

Кроме того, наряду со стрелковым оружием, мужчина хранил фугасные и танковые снаряды, которые могли взорваться в любой момент.

За незаконный оборот оружия так называемому коллекционеру грозит до четырех лет тюрьмы.

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