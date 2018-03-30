СК РФ провел обыски в квартире директора компании-собственника ТЦ в Кемерове

Следственный комитет РФ провел обыски в квартире генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой. Именно она является владельцем торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где ранее произошел страшный пожар.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в эфире телеканала «Россия 24».

Также известно, что в ближайшее время Богдановой будет предъявлено обвинение по статье УК РФ.

«Следователями произведен обыск у Богдановой, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о задержании генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой.