На Крымском мосту прошла установка шумозащитных экранов

На Крымском мосту устанавливают шумозащитные экраны. Монтаж происходит вдоль автомобильных подходов к мосту со стороны Таманского полуострова. Более 25 тысяч квадратных метров акустических экранов создадут благоприятную обстановку на окраинах Тамани, расположенных на границах санитарно-защитной зоны трассы, сообщают в пресс-службе Крымского моста.

Ранее в домах Керчи и Тамани, которые также находятся на границах санитарной зоны, заменили имеющееся остекление на усиленное, с повышенным уровнем звукоизоляции. Шумозащитные стеклопакеты установили в нескольких жилых домах, в школе и детском саду.

Между тем, ранее сообщалось о планах украинских экстремистов заблокировать Крымский мост «ненасильственными методами».