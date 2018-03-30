В Донбассе началось «пасхальное перемирие»

Последнее заседание трехсторонней контактной группы в Минске закончилось договоренностью о новом перемирии. Сегодня оно вступает в силу в Донбассе. «Пасхальное перемирие» заключается в полном прекращении огня со сторон ДНР, ЛНР и Украины. До какого числа это продлится — не сообщается.

Мониторинговая миссия ОБСЕ выступит гарантом перемирия. Ее сотрудникам в этом помогут беспилотники.

«Пасхальное перемирие» — это далеко не первая попытка остановить боевые действия. Но долго удерживать спокойную обстановку не удается. По заявлениям ДНР и ЛНР, военнослужащие Украины каждый раз нарушают договоренности, открывая огонь.

Напомним, последнее перемирие стартовало в Донбассе 5 марта. Условия были также согласованы участниками контактной группы в Минске.