Более 140 тысяч человек покинули Восточную Гуту с начала действия гумпауз

При содействии российского Центра по примирению за сутки из сирийского города Дума по гуманитарному коридору были выведены более тысячи мирных жителей.

«По гуманитарному коридору в н.п. Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра продолжается вывод мирного населения из города Дума. За истекшие сутки район покинули 1 049 мирных жителей», - сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вместе с тем уточняется, что с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты в Сирии вышли уже более 143 тысяч человек.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой заявил, что жители Восточной Гуты в ближайшие дни смогут вернуться в свои дома.