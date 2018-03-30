Котики наши: «Нафтогаз» прокомментировал заявление «Газпрома» по решению Стокгольмского суда

Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что запасов газа на территории страны якобы хватит даже в том случае, если снег пролежит до лета. Об этом организация написала в своем Twitter.

«Запасов газа хватит (в подземных хранилищах газа 7,8 миллиарда кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла», — отметили в компании.

Вместе с тем «Нафтогаз» также отреагировал на решение «Газпрома» об отражении в отчетности за прошлый год выплаты украинской компании 2,56 миллиарда долларов по решению арбитражного суда в Стокгольме.

Запасів газу вистачить ( в ПСГ 7,8 млрд куб.м), навіть якщо сніг пролежить до червня, але так вже хочеться тепла… pic.twitter.com/iDAMHXLITg — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 29 марта 2018 г.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "надо посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», - говорится в заявлении «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» обяжет «Газпром» выплачивать долг с апреля 2018 года согласно решению Стокгольмского суда, однако украинская компания надеется договориться с российской о добровольной выплате.