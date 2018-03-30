Если кто-то ударит вас по лицу, вы тоже ответите - посол РФ в США о высылке российских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение американской стороны о высылке российских дипломатов.

«Если кто-то ударит вас по лицу, вы ведь тоже ответите, отреагируете», - сообщил он в интервью NBC News.

Ранее Антонов заявил, что Россия ответит на дипломатический демарш США, но спровоцировать себя на эмоциональный срыв не позволит.

Также он назвал эту акцию заранее спланированной, при этом он отметил, что ее цель является очевидной - нагнетая напряжение вокруг мифической «русской угрозы», западные политики пытаются отвлечь собственное население от внутренних проблем.