СК РФ задержал директора компании-собственника ТЦ в Кемерове

В Следственном комитете РФ сообщили о задержании генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой. Уточняется, что торговый комплекс «Зимняя вишня» принадлежал именно этому предприятию.

Согласно сообщению, Богданова была задержана в пятницу, 30 марта.

«Будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что Богданова не предпринимала никаких мер для устранения недостатков, а лишь сдавала в аренду торговые площади.

Кроме того, в СК РФ уточнили, что следователи также провели у нее обыск.

Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на слова официального представителя ведомства Светланы Петренко, Богдановой «в ближайшее время будет предъявлено обвинение» по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».