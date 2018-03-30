Нас выкинули — Симоньян о прекращении трансляции RT в Вашингтоне
Российская телекомпания RT прекращает вещание в Вашингтоне 1 апреля.
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Телестанции WNVT и WNVC больше не будут обеспечивать ретрансляцию RT в столице США. Российский канал стал одним из нескольких, чье вещание прекращено компанией-провайдером.
«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем тем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в штатах», — заявила Маргарита Симоньян. Об этом передает сайт RT.
Ранее стало известно, что российский канал RT прекращает свое вещание в Вашингтоне из-за присвоения статуса иностранного агента.