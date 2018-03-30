Нас выкинули — Симоньян о прекращении трансляции RT в Вашингтоне

Телестанции WNVT и WNVC больше не будут обеспечивать ретрансляцию RT в столице США. Российский канал стал одним из нескольких, чье вещание прекращено компанией-провайдером.

«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем тем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в штатах», — заявила Маргарита Симоньян. Об этом передает сайт RT.

Ранее стало известно, что российский канал RT прекращает свое вещание в Вашингтоне из-за присвоения статуса иностранного агента.