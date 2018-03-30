Трамп пригрозил России новой гонкой вооружений – СМИ

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным заявил, что в случае, если российская сторона захочет устроить гонку вооружений, то это можно будет сделать. Об этом сообщил портал NBC News со ссылкой на источник.

«Если вы (Россия – прим. ред.) хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но ее выиграю я», - сообщил Трамп.

Отмечается, что американский лидер после этого заявления не затрагивал тему напряженности в отношениях с Россией.

Как сообщает портал, Трамп намерен встретиться с Путиным для обсуждения вопросов о сокращении гонки вооружений между РФ и США.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не собирается ввязываться в гонку вооружений.