Разбор завалов в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» завершен

Разбор завалов в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове завершен. Здание признано аварийным и теперь пойдет под снос. На месте трагедии работают следователи, они уже назначили несколько экспертиз.

В настоящее время идет допрос потерпевших и свидетелей, среди которых - местные чиновники, которые разрешили ввод комплекса в эксплуатацию. Установлено, что последняя проверка пожарной безопасности центра проводилась в 2016 году и длилась два часа.

Согласно документам, нарушений выявлено не было. Сейчас подробно изучают записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали все происходящее во время пожара.

Родственники погибших, которым показали эти кадры, говорят, что изначально двери кинозалов были открыты, и из них выбегали люди. Однако, в какой-то момент дым стал очень густым, и якобы некий мужчина решил запереть двери изнутри, чтобы дождаться спасателей.

Кроме того, выяснилось, что в торговом центре были баллоны с газом, и один из них взорвался.

В настоящий момент начался сбор средств на помощь пострадавшим.

Свои гонорары от концертов намерены перечислить российские артисты, среди которых - Владимир Пресняков, Леонид Агутин и Анжелика Варум.

Ранее сообщалось, что трое из пропавших без вести после пожара в Кемерове найдены живыми.