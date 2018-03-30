Торговый представитель России в США попал в список высылаемых дипломатов

Торговый представитель России в США Александр Стадник рассказал о том, что он попал в список высылаемых с американской территории российских дипломатов.

По словам Стадника, он узнал об этом, находясь в российской столице на состоявшейся 29 марта коллегии Минэкономразвития. Торгпред подчеркнул, что решение США о признании его персоной нон грата не стало сюрпризом.

«После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Ранее сообщалось, что в ответ на недружественные действия США по отношению к РФ в связи с «делом Скрипаля», российская сторона отзывает согласие на работу генконсульства в Санкт-Петербурге и высылает 60 американских дипломатов.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства России в Сиэтле. К подобным мерам присоединились почти 30 государств. Такие действия западных стран связаны с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.