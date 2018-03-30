Следователи допрашивают чиновников по делу о пожаре в кемеровском торговом центре

Следственный комитет (СК) России приступил к допросу чиновников в рамках расследования дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Соответствующее заявление сделал официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе и представителей органов местной исполнительной власти, разрешивших ввод здания в эксплуатацию», - заявила представитель ведомства.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошло возгорание в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», которое быстро переросло в пожар. В результате страшной трагедии погибли 64 человека.