Российские истребители совершили шесть вылетов на перехват иностранных самолетов-разведчиков

За минувшую неделю у границ РФ вели разведку 23 иностранных самолета, из-за чего российским истребителям дежурных сил ПВО пришлось шесть раз подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

Как пишет газета «Красная звезда», нарушений российских границ допущено не было.

Также, по данным издания, на прошедшей неделе специалисты из России провели одну инспекцию на территории Соединенных Штатов по договору о стратегических наступательных вооружениях. Отмечается, что на территории РФ таких проверок не проводилось.