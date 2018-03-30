Весной на военную службу призовут на 10% меньше срочников, чем в 2017 году

Во время весеннего призыва в 2018 году на воинскую службу будет призвано на 10% меньше солдат-срочников, чем весной прошлого года. Такое заявление сделал врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Одна из особенностей заключается в существенном сокращении количества граждан, призываемых на военную службу. Если весной 2017 года в войска было направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10% меньше», - приводит «Красная звезда» слова Бурдинского.

По словам офицера, такое снижение связано с ростом числа военнослужащих-контрактников. Руководитель главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ отметил, что весной призыв не будет проводиться в Республики Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краев, в Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областях, поскольку призывные мероприятия в этих регионах проводятся лишь раз в год.

Весенний призыв 2018 года стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.