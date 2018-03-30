На космодроме Плесецк прошли вторые испытания тяжелой баллистической ракеты «Сармат»

На космодроме Плесецк успешно завершились вторые испытания тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат», во время которых подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полета.

«Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полета ракеты», — пишет «Красная звезда».

По сообщениям издания, «РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений», которые были заложены при создании ракетного комплекса, оснащенного данной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).