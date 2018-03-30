Ученые создали синтетический аналог «кожи хамелеона»

Ученые создали материал, способный менять цвет подобно хамелеону. В своей разработке группа российских и иностранных физиков под руководством главы лаборатории инженерного материаловедения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрия Иванова применяли полимерные материалы нового поколения.

Как сообщает Science, предварительно специалисты изучили камуфляж ящеров и установили, что в их покрытии содержатся фотонные нанокристаллы, причем животные могут управлять их оптическими свойствами. Хамелеон растягивает кожный покров, увеличивая тем самым расстояние между кристаллами, и заставляет свет иначе взаимодействовать с ним.

Ученым понадобилось несколько лет для получения материалов, сходных с природными, однако у них имелся недостаток – они не были гибкими, то есть не могли сжиматься и растягиваться. В итоге физики смогли создать полимерный материал, который ведет себя аналогично коже хамелеона.

В настоящий момент неизвестно, будет ли новый материал использован для создания кожи и мягких тканей в медицинских целях, однако специалисты говорят, что в дальнейшем этот материал будет применяться при производстве протезов и гибких имлантов, которые будут максимально похожи на человеческие ткани.