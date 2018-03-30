Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые создали синтетический аналог «кожи хамелеона»

Роман Захаров
03:19 30.03.2018
В настоящий момент неизвестно, будет ли новый материал использован для создания кожи и мягких тканей в медицинских целях.
Ученые создали синтетический аналог «кожи хамелеона»
Фото: pixabay.com

Ученые создали материал, способный менять цвет подобно хамелеону. В своей разработке группа российских и иностранных физиков под руководством главы лаборатории инженерного материаловедения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрия Иванова применяли полимерные материалы нового поколения.

Как сообщает Science, предварительно специалисты изучили камуфляж ящеров и установили, что в их покрытии содержатся фотонные нанокристаллы, причем животные могут управлять их оптическими свойствами. Хамелеон растягивает кожный покров, увеличивая тем самым расстояние между кристаллами, и заставляет свет иначе взаимодействовать с ним.

Ученым понадобилось несколько лет для получения материалов, сходных с природными, однако у них имелся недостаток – они не были гибкими, то есть не могли сжиматься и растягиваться. В итоге физики смогли создать полимерный материал, который ведет себя аналогично коже хамелеона.

В настоящий момент неизвестно, будет ли новый материал использован для создания кожи и мягких тканей в медицинских целях, однако специалисты говорят, что в дальнейшем этот материал будет применяться при производстве протезов и гибких имлантов, которые будут максимально похожи на человеческие ткани.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Жители Восточной Гуты в ближайшие дни смогут вернуться в свои дома – Шойгу
Дата29.03.2018, 19:12
Жители Восточной Гуты в ближайшие дни смогут вернуться в свои дома – Шойгу
Пуск авиационной ракеты на учениях «Ладога-2018»: эксклюзивные кадры
Дата29.03.2018, 12:05
Пуск авиационной ракеты на учениях «Ладога-2018»: эксклюзивные кадры
На ЧМ-2018 будут работать три российских арбитра
Дата29.03.2018, 17:45
На ЧМ-2018 будут работать три российских арбитра
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Дата26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
В ЦНИИ ВВС рассказали об уникальных разработках Минобороны в области беспилотной авиации
Дата29.03.2018, 12:13
В ЦНИИ ВВС рассказали об уникальных разработках Минобороны в области беспилотной авиации
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
Дата27.03.2018, 08:39
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
01:44 В стране и мире
В МЧС не увидели предпосылок для введения режима ЧС в Волоколамске
23:15 В стране и мире
Россия закрывает американское генконсульство в Санкт-Петербурге
20:56 В стране и мире
Россия запустила с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1в» с военным спутником
18:11 В стране и мире
В США заявили, что ждут новых дипломатов из России
16:29 ОПК
Название гаубицы «Мста-С» стало брендом
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.