Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник Министерства обороны РФ

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник в расчетное время был успешно выведен на целевую орбиту.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют нормально», - пишет «Красная звезда».

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что Россия запустила с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1в» с военным спутником.