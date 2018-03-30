В «Нафтогазе» надеются на добровольную выплату долга «Газпромом»

«Нафтогаз» обяжет «Газпром» выплачивать долг с апреля 2018 года согласно решению Стокгольмского суда, однако украинская компания надеется договориться с российской о добровольной выплате. Соответствующее заявление сделал коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«Может начаться в ближайшее время (процесс — ред.), уже в апреле. Мы предупредили их («Газпром» — ред.)», - заявил Витренко в эфире украинского «24 канала».

Представитель «Нафтогаза» при этом посетовал, что данный процесс длится достаточно долго.

«Это дело месяцев, возможно, полугода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке», — заявил Юрий Витренко.

Напомним, 28 февраля этого года Стокгольмский арбитражный суд принял решение о взыскании с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 2,5 миллиардов долларов за «недобранный транзитный газ». «Газпром» подал апелляцию и объявил о расторжении договора с украинской стороной. В ответ на это Украина наложила арест на имущество российской компании.