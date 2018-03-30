Макрон заявил о поддержке «Сирийских демократических сил»

Президент Франции Эммануэль Макрон 29 марта провел встречу с делегацией «Сирийских демократических сил» (SDF) и сообщил о поддержке со стороны официального Парижа, в частности для стабилизации ситуации на северо-востоке САР.

«Он (Эммануэль Макрон — ред.) заверил "Сирийские демократические силы" в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии», — говорится в документе, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Французский лидер напомнил, что после принятия резолюции 2401 Совбезом ООН Франция заявила о своей озабоченности ситуацией в Африне и потребовала полный доступ гуманитарной помощи для мирных граждан.

Ранее западные СМИ, ссылаясь на представителя делегации SDF, сообщили, что французское руководство намерено направить армию для оказания помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже.