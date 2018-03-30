В МЧС не увидели предпосылок для введения режима ЧС в Волоколамске

Предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации в Волоколамске нет. Соответствующее заявление сделал руководитель главного управления МЧС РФ по Подмосковью Сергей Полетыкин.

По его словам, критерии введения режима ЧС прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства и в приказах, которые зарегистрированы в Минюсте РФ.

«Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции… То, что принято решение… о введении режима повышенной готовности, – это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района», — приводит РИА Новости слова Полетыкина.

Глава подмосковного управления МЧС при этом добавил, что «все сопутствующие данному режиму» мероприятия, будут «осуществляться и уже осуществляются» на территории муниципального образования.

Сергей Полетыкин подчеркнул, что режим повышенной готовности подразумевает организацию мониторинга окружающей среды и информирование населения.

«Сейчас могу еще раз повторить, что каких-то предпосылок для введения режима ЧС нет», — сказал руководитель ГУМЧС.

В свою очередь исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил, что будут запрашиваться дополнительные средства для более быстрой реакции на обращения граждан.