На Чемпионате Европы по регби по ошибке включили гимн СССР
Российская сборная разгромила спортсменов из Германии со счетом 57:3.
На Чемпионате Европы по регби, который проходит в немецком Кельне, перед встречей сборных России и Германии организаторы соревнований по ошибке включили гимн Советского Союза.
Российские спортсмены, хоть и удивились, но все же подпевали словам некогда главного музыкального символа государства. Недоразумение никак не сказалось на результатах игры, которая закончилась разгромом соперника со счетом 57:3.