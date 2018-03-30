На Чемпионате Европы по регби по ошибке включили гимн СССР

На Чемпионате Европы по регби, который проходит в немецком Кельне, перед встречей сборных России и Германии организаторы соревнований по ошибке включили гимн Советского Союза.

Российские спортсмены, хоть и удивились, но все же подпевали словам некогда главного музыкального символа государства. Недоразумение никак не сказалось на результатах игры, которая закончилась разгромом соперника со счетом 57:3.