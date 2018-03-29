Рига пожертвует 50 тысяч евро пострадавшим при пожаре в Кемерове

Три человека, которые числились пропавшими без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерове, найдены живыми. Таким образом число жертв трагедии остается прежним - 64 человека. В больницах находятся девять пострадавших - их состояние стабилизировалось. В самом торговом центре, где произошла трагедия, спасатели завершили работу.

Вахта у народного мемориала рядом со сгоревшим торговым центром - круглосуточная. Люди приходят сюда до и после работы, учебы, и проводят по несколько часов.

Пожертвования для помощи пострадавшим в результате пожара поступают от неравнодушных россиян и не только. Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в Facebook написал, что город выделяет 50 тысяч евро для Кемерово. Детский лагерь «Артек» готов принять у себя детей из «Зимней вишни». На реабилитацию ждут в Израиле и Турции. Соответствующие обращения люди размещают в интернете.

В ближайшее время должен решиться вопрос со сносом сгоревшего торгового центра. Кемеровчане предлагают на его месте разбить сквер и установить монумент. На предложение уже откликнулись студенты Тимирязевской академии. Они передадут городу, пережившему трагедию, 64 саженца яблонь.