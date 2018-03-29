Россия закрывает американское генконсульство в Санкт-Петербурге

В ответ на недружественные действия США по отношению к РФ в связи с «делом Скрипаля», российская сторона отзывает согласие на работу генконсульства в Санкт-Петербурге и высылает 60 американских дипломатов. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — приводит РИА Новости слова министра.

Лавров отметил, что в отношении остальных стран, последовавших примеру США, будут приняты аналогичные меры.

Говоря об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, российский министр сравнил поведение Запада с «глумлением над международным правом». Выводы о причастности Кремля к инциденту в Солсбери Лавров назвал «прискорбным» и «поспешными» и в очередной раз указал на то, что Россия не имеет никакого отношения к ситуации со Скрипалем.

«Так вот для того, чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать… 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО», — сказал Сергей Лавров.

Глава российского Министерства иностранных дел также выразил надежду, что западные партнеры «не уйдут от честного разговора», в противном случае, по словам Лаврова, их действия будут смотреться как «грубейшая провокация».

Информацию о высылке дипломатов, среди которых 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге, подтвердили и в российском МИД. В ведомстве подчеркнули, что дипломаты обязаны покинуть РФ до 5 апреля. При этом здание генконсульства в Санкт-Петербурге предписано освободить не позднее 31 марта.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства России в Сиэтле. К подобным мерам присоединились почти 30 государств. Такие действия западных стран связаны с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву, при этом не предоставив никаких доказательств. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.