RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иноагента. Об этом рассказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Компания-провайдер, транслировавшая эфир RT в Вашингтоне, исключила телеканал из сетки вещания.

«Мы знаем, что это произошло именно из-за принужденного клеймирования RT статусом "иностранного агента" в США», - приводит РИА Новости слова Симоньян.

По словам Симоньян RT будет продолжать вещание в Вашингтоне на других платформах.