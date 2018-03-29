Посольство Эквадора объяснило, за что лишило Ассанжа доступа в Интернет

Ранее сообщалось о том, что посольство Эквадора лишило основателя сайта WikiLeaks доступа в Интернет и возможности принимать посетителей.

Как сегодня заявили представители посольства, запрет связан с тем, что Ассанж не выполнил взятые на себя письменные обязательства перед правительством Эквадора.

«Эта мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами», — отмечается в документе. А официальный Кито заявил, что поведение Ассанжа в соцсетях угрожает дружеским отношениям Эквадора с Великобританией и другими странами.

Так, 26 марта Ассанж в своем Twitter написал:

«В 1940 году избранный президент Каталонии Луис Компанис был схвачен гестапо по запросу Испании, доставлен им и казнён. Сегодня немецкая полиция арестовала избранного президента Каталонии Карлеса Пучдемона по запросу Испании, чтобы экстрадировать его».

Компаниса арестовали по запросу Испании во Франции, экстрадировали в Испанию, где после непродолжительного суда расстреляли.

Кроме того, в последние дни Ассанж критиковал позицию Великобритании в «деле Скрипаля». По мнению экспертов, это и стало причиной «отлучения» разоблачителя секретов от соцсетей.