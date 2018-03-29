Израильские самолеты нарушили воздушное пространство Ирана

Два истребителя F-35 ВВС Израиля в марте пересекли территории Сирии и Ирака и вторглись в воздушное пространство Ирана. Точная дата полета держится в секрете. О секретной миссии написала кувейтская газета Al-JArida со ссылкой на анонимный источник.

По данным газеты, самолеты остались невидимыми для сил ПВО Сирии и Ирака. F-35 собирали разведданые об иранских ядерных объектах в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз.

Ранее официальный Израиль заявил, что возобновляет полеты военной авиации в Сирии, так как в феврале сирийские ПВО обстреляли израильские истребители. Правда, Израиль не упомянул, что это было сделано в ответ на израильские бомбовые удары по сирийским военным объектам.