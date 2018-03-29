На южном побережье Камчатки замечен первый проснувшийся медведь

После спячки медведи обычно бывают раздражительны, поэтому егеря заповедника решили мишку не беспокоить и потихоньку удалились.

«Мы сняли данные с фотоловушки, на месте перекинули их на ноутбук и увидели снимок медведя, который попал в объектив 26 марта. Пройдя по маршруту около 300 метров, заметили и самого зверя — он что-то копал под сопкой. Осторожно подойдя поближе, мы увидели, что медведь вытащил из-под снега погибшего взрослого калана. Нам пришлось прервать маршрут, потому что кормящийся хищник может вести себя агрессивно», - рассказал Сергей Габов, участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Сотрудники заповедника уверены, что медведь – самец: самцы быстрее расходуют подкожный жир, раньше начинают испытывать чувство голода и потому раньше просыпаются. Самки с медвежатами проснутся через пару недель.

В Кроноцком заповеднике, что на берегу бухты Ольга, обитает крупнейшая в мире субпопуляция бурых медведей – свыше 1800 особей.