Россия запустила с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1в» с военным спутником. Об этом сообщает Минобороны России.

«Пуск ракеты-носителя выполнил боевой расчет Воздушно-космических сил с пусковой установки №4 площадки №43 Северного космодрома», - сообщили в ведомстве.

Наземные средства контроля Воздушно-космических сил (ВКС) взяли на сопровождение ракету-носитель «Союз-2.1в».

По данным Минобороны, на орбиту выводится космический аппарат в интересах военного ведомства.