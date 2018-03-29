Депутат Верховной Рады рекомендует коллегам реже советоваться с США и МВФ

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине следует перестать советоваться с США или Международным валютным фондом. Его слова цитирует телеканал NewsOne.

«Когда принимают законы, посоветовавшись с Дядей Сэмом или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам», — заявил Мураев. По мнению депутата, только работа большого коллектива выведет страну из того состояния, в котором она очутилась после всех политических и экономических коллизий последних лет.

Кроме того, Мураев заявил, что Украине выгоднее оставаться внеблоковым государством, поскольку она находится между двух огромных рынков - ЕС и Россией.