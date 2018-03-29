Персонами нон грата объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве – МИД РФ.

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На ЧМ-2018 будут работать три российских арбитра

Жители Восточной Гуты в ближайшие дни смогут вернуться в свои дома – Шойгу

29.03.2018, 12:13 29.03.2018, 12:13

В ЦНИИ ВВС рассказали об уникальных разработках Минобороны в области беспилотной авиации

27.03.2018, 08:39 27.03.2018, 08:39

Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают

26.02.2018, 09:19 26.02.2018, 09:19

СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии