Персонами нон грата объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве – МИД РФ
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"
Персонами нон грата объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве – МИД РФ.
|
Персонами нон грата объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве – МИД РФ
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"
Персонами нон грата объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве – МИД РФ.
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
29.03.2018, 19:12
Жители Восточной Гуты в ближайшие дни смогут вернуться в свои дома – Шойгу
29.03.2018, 12:05
Пуск авиационной ракеты на учениях «Ладога-2018»: эксклюзивные кадры
29.03.2018, 17:45
На ЧМ-2018 будут работать три российских арбитра
26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Экспертное мнение и аналитика
|
Выбор редакции
18:11 В стране и мире
В США заявили, что ждут новых дипломатов из России
16:29 ОПК
Название гаубицы «Мста-С» стало брендом
13:58 Армия
Как новейшая техника ликвидирует угрозы на пути колонны «Ярсов»: видео
12:15 В стране и мире
ФСБ по Крыму объявила в угон задержанное украинцами судно «Норд»
09:19 В стране и мире
Стала известна дата первой встречи глав КНДР и Южной Кореи
События дня
Популярное
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео