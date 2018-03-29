Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить

Юлия Скрипаль пришла в себя после отравления в Солсбери и может говорить, ее состояние стремительно улучшается. Об этом сообщает BBC. Врачи в больнице в Солсбери подтвердили: состояние Юлии Скрипаль больше не оценивается как критическое.

«Я рада сообщить об улучшении состояния Юлии Скрипаль. Она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает круглосуточно получать экспертную клиническую помощь».- заявила директор по медицинской работе окружной больницы Солсбери Кристин Бланшар, чьи слова привел телеканал ITV.

Вместе с тем состояние самого Сергея Скрипаля остается тяжелым. Оно оценивается как стабильно критическое.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным нервно-паралитическим газом 4 марта в Солсбери. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке рядом с торговой галереей. 28 марта следователи Скотланд-Ярда заявили, что впервые Скрипали контактировали с отравляющим веществом у себя дома: оно в высокой концентрации было обнаружено на входной двери.