РФ вышлет американских дипломатов и отзовет согласие на функционирование генконсульства США – Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на действия Запада по «делу Скрипаля».
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«В отношении остальных стран тоже будет зеркальный ответ в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий», - приводит РИА Новости слова министра.
Лавров добавил, что Москва вышлет столько же американских дипломатов, сколько было выслано российских из США.