РФ вышлет американских дипломатов и отзовет согласие на функционирование генконсульства США – Лавров

Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В отношении остальных стран тоже будет зеркальный ответ в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий», - приводит РИА Новости слова министра.

Лавров добавил, что Москва вышлет столько же американских дипломатов, сколько было выслано российских из США.