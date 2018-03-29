Дмитрий Песков рассказал, почему президент не вышел к участникам митинга в Кемерово

Дмитрий Песков, выступая на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, объяснил, почему президент, прилетев в Кемерово, не вышел к участникам траурного митинга.

«Все достаточно просто, толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание, — приводят слова Пескова РИА Новости. – Предметно говорить не с кем, когда столько людей».

Песков добавил, что Владимир Путин далек от популизма и не дает пустых обещаний. Также, по словам Пескова, выходить к толпе с «митинговыми заявлениями» в такой ситуации — «кощунство».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, произошел 25 марта. Утром 27 марта в Кемерово прилетел Владимир Путин. Президент возложил цветы к месту трагедии, а затем провел совещание по ликвидации последствий ЧП.

Президент пообещал, что все виновные будут установлены и наказаны. «Никто никого покрывать не собирается», - заявил президент. По словам Владимира Путина, расследование пожара в Кемерово должно быть объективным и прозрачным, надо проверить все версии.