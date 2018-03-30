Захарова: о Скрипале, журналистах-шпионах и отписках Британии

Как Лондон ведет себя в расследовании «дела Скрипаля», о «чудовищах из морских глубин» и западных журналистах-шпионах: об этом и многом другом в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» Максиму Додонову рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Полная версия интервью вышла в эфир телеканала «Звезда» в четверг, 29 марта, в 23:15.