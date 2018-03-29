Шойгу и Де Мистура обсудили выполнение договоренностей по Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура провел в Москве встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе встречи стороны обсудили выполнение сочинских договоренностей по Сирии.

«Только что была встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу, так что уверен, что после этого рабочего дня в Москве и у нас и у вас будет больше ясности о том, как нам далее эффективно координировать наши действия», — приводит РИА Новости слова Лаврова.