Дмитрий Песков рассказал, кто дезинформировал россиян о жертвах пожара в Кемерово

Дмитрий Песков в ходе выступления на ток-шоу «В точку» в Высшей школе экономики рассказал, что фейки о сотнях погибших при пожаре в Кемерово поступали в основном с Украины и из Турции.

«Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях», - цитирует слова Пескова ВВС. - Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается».

Ранее стало известно, что первоисточником фейков стал украинский пранкер Евгений Вольнов: представляясь сотрудником МЧС России, он обзванивал кемеровские морги, интересуясь, готовы ли те принять «сотни трупов». 28 марта против пранкера было возбуждено уголовное дело, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.